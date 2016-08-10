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مدرب زيسكو لـ في الجول: الأهلي واجه مشاكل دفاعية ضد الزمالك ولكن

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مدرب زيسكو لـ في الجول: الأهلي واجه مشاكل دفاعية ضد الزمالك ولكن مدرب زيسكو لـ في الجول: الأهلي واجه مشاكل دفاعية ضد الزمالك ولكن

يعتقد جورج لواندمينا المدير الفني لزيسكو الزامبي أن الأهلي عانى من مشاكل في خط دفاعه في خسارة قمة نهائي الكأس من الزمالك، قبل مواجهة فريقه.

ويلعب الأهلي ضد زيسكو يوم الجمعة في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارة قمة نهائي كأس من الزمالك 3-1.

وقال لواندمينا لـFilGoal.com: "شاهدت مباراة نهائي كأس مصر والتي خسرها الأهلي، هم يعانون من مشاكل في الدفاع".

واستدرك "لكن لا يمكن أن نبني خطتنا على ذلك فقط، بالتأكيد الجهاز الفني للأهلي سيحاول إصلاح الأمور قبل مباراتنا".

واعترف مدرب زيسكو بأن لاعبي الأهلي قد يتأثرون معنويا بسبب الخسارة من الغريم التقليدي قبل مباراة الجمعة.

وأوضح "لا أعرف فلسفة الفريق، وهل يستطعيون التخلص من سلبيات الخسارة من الزمالك سريعا أم أن ذلك سيؤثر عليهم ضدنا".

وأتم "في كل الأحوال، نحن مستعدون لهذه المباراة على طريقتنا".

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