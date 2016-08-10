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إدراج كلية دار العلوم للمرحلة الثانية والثالثة لتنسيق الثانوية العامة بأسوان‎

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إدراج كلية دار العلوم للمرحلة الثانية والثالثة لتنسيق الثانوية العامة بأسوان‎ إدراج كلية دار العلوم للمرحلة الثانية والثالثة لتنسيق الثانوية العامة بأسوان‎

الدكتور عبد القادر محمد

وافق المجلس الأعلى للجامعات، بانضمام كلية دار العلوم بجامعة أسوان، للمرحلة الثانية والثالثة بالتنسيق لهذا العام، لطلاب شهادة الثانوية العامة، كما يتم التنسيق من خلال مكتب التنسيق بمقر الجامعة، أو خلال الإنترنت بموقع التنسيق، كما قال الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن كلية دار العلوم من الكليات العريقة، وتبدأ الدراسة بكلية دار علوم أسوان، هذا العام الدراسي يأتي في اطار التيسير علي أبنائنا الطلاب وأسرهم بمختلف محافظات الصعيد.

وأضاف عبد القادر، أن بداية الدراسة بالكلية يمثل انتصار جديد لإدارة الجامعة، كما سوف نعمل علي إتاحة فرصة التحويل لطلاب كليات دار العلوم بالجامعات المصرية المختلفة، طبًقا للقواعد والضوابط المعمول بها في نظام التحويلات بين الجامعات المصرية.

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