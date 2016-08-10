بلدية دبي ترد على إشاعة الخطوط المطبوعة على معجون الأسنان

أكد المهندس مروان المحمد، مدير إدارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي، عدم وجود مكونات كيميائية في المعجون.

رداً على خبر انتشر أمس عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، يدعي أن إشاعة عن الخطوط المطبوعة على طرف المعجون وتوحي بأن المعجون يتضمن مكونات كيميائية، مشيراً إلى أن الخبر لا يعدو كونه إشاعة.

وأوضح أن الخطوط المطبوعة على طرف المعجون ليس لها علاقة بمكونات المعجون وإنما هي عبارة عن علامات تعريفية لتمكن أجهزة التصنيع من التعرف على علب المعجون وأماكن القطع المناسبة من خلال حساسات إلكترونية للون.

وناشد الجمهور ضرورة التحري والتأكد من صحة الأخبار المتداولة عبر مختلف وسائل التواصل، مؤكداً ضرورة أن تكون صادرة عن جهات رسمية محلية أو عالمية معتمدة، قبل اعتبارها حقيقية وتصديق كل معلوماتها وتداولها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أو بين الجمهور.

وأضاف: طبيعة الخبر وطريقة عرضه تبدو غير منطقية على الإطلاق، إذ لا يوجد في الخبر أي دليل علمي أو مرجع موثوق به لتلك الادعاءات، إضافةً إلى أن اللغة التي تمت كتابة الخبر بها ركيكة وهو ما يؤكد للقراء عدم مصداقية تلك الادعاءات.