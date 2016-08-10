أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بلدية دبي ترد على إشاعة الخطوط المطبوعة على معجون الأسنان

Google+ Print
بلدية دبي ترد على إشاعة الخطوط المطبوعة على معجون الأسنان بلدية دبي ترد على إشاعة الخطوط المطبوعة على معجون الأسنان

أكد المهندس مروان المحمد، مدير إدارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي، عدم وجود مكونات كيميائية في المعجون.

رداً على خبر انتشر أمس عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، يدعي أن إشاعة عن الخطوط المطبوعة على طرف المعجون وتوحي بأن المعجون يتضمن مكونات كيميائية، مشيراً إلى أن الخبر لا يعدو كونه إشاعة.

وأوضح أن الخطوط المطبوعة على طرف المعجون ليس لها علاقة بمكونات المعجون وإنما هي عبارة عن علامات تعريفية لتمكن أجهزة التصنيع من التعرف على علب المعجون وأماكن القطع المناسبة من خلال حساسات إلكترونية للون.

وناشد الجمهور ضرورة التحري والتأكد من صحة الأخبار المتداولة عبر مختلف وسائل التواصل، مؤكداً ضرورة أن تكون صادرة عن جهات رسمية محلية أو عالمية معتمدة، قبل اعتبارها حقيقية وتصديق كل معلوماتها وتداولها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أو بين الجمهور.

وأضاف: طبيعة الخبر وطريقة عرضه تبدو غير منطقية على الإطلاق، إذ لا يوجد في الخبر أي دليل علمي أو مرجع موثوق به لتلك الادعاءات، إضافةً إلى أن اللغة التي تمت كتابة الخبر بها ركيكة وهو ما يؤكد للقراء عدم مصداقية تلك الادعاءات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية