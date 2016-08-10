أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا الى شديد الحرارة بوجه عام ويكون غائما جزئيا ومغبرا على بعض المناطق أحيانا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر على المناطق الغربية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 25  كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 36 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة و 59 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و31 دقيقة صباحا. 

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    45      32              80       15 .
> دبي                        45      35              70       15 .
> الشارقة                   46      31              70       10.
> عجمان                    45      33              70       15.
> أم القيوين                45       32             65        15 .
> رأس الخيمة             46       31             60        10 .
> الفجيرة                   39       32             90       30.
> العين                     46       33              55       15 .
> ليوا                       47      30               85       10 .
> الرويس                  43      32               80       20 .
> السلع                    43       32               85       25.
> دلما                      41      31               85       35 .
> طنب الصغرى          39      32               80       40 .
> طنب الكبرى            39     32               80       40 .
> أبوموسى               40      33               70       35.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية