توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا الى شديد الحرارة بوجه عام ويكون غائما جزئيا ومغبرا على بعض المناطق أحيانا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر على المناطق الغربية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 36 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة و 59 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و31 دقيقة صباحا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 45 32 80 15 .

> دبي 45 35 70 15 .

> الشارقة 46 31 70 10.

> عجمان 45 33 70 15.

> أم القيوين 45 32 65 15 .

> رأس الخيمة 46 31 60 10 .

> الفجيرة 39 32 90 30.

> العين 46 33 55 15 .

> ليوا 47 30 85 10 .

> الرويس 43 32 80 20 .

> السلع 43 32 85 25.

> دلما 41 31 85 35 .

> طنب الصغرى 39 32 80 40 .

> طنب الكبرى 39 32 80 40 .

> أبوموسى 40 33 70 35.