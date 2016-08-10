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بالفيديو..سلاح يعمل بعد التعرف على صاحبه من خلال رقاقة إليكترونية

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بالفيديو..سلاح يعمل بعد التعرف على صاحبه من خلال رقاقة إليكترونية بالفيديو..سلاح يعمل بعد التعرف على صاحبه من خلال رقاقة إليكترونية

سلاح نارى_ أرشيفية

طور الشاب “امال جرافسترا”، نموئج سلاح يعمل فقط بعد التعرف على هوية صاحبة من خلال رقاقة ” RFID” تزرع فقط فى يد صاحب السلاح.

وصمم “جرافسترا” سلاحه الذكى، بعد إدخال تعديلات بزرع رقاقة ” RFID”، والتى تعمل من خلال الراديو لتحديد هوية مستخدم السلاح، فى حين واجة الشاب انتقادات، كونه لايمكن الاعتماد عليه فى حالات الطوارىء، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.

وتستخدم تلك الرقاقة ” RFID” حاليًا فى الأسلحة الحديثة، مثل مسدسات Armatix iP1 وiGun، وتقع تلك الرقاقة تحت الجلد بين إصبعى الإبهام والسبابة، بحيث يعمل السلاح بمجرد الضغط على الزناد والتعرف على هويو صاحبه.

شاهد الفيديو…هنا

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