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كوريا الشمالية تنفي مواجهه لاعبه الجمباز عقوبة الإعدام بسبب «سيلفي»

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كوريا الشمالية تنفي مواجهه لاعبه الجمباز عقوبة الإعدام بسبب «سيلفي» كوريا الشمالية تنفي مواجهه لاعبه الجمباز عقوبة الإعدام بسبب «سيلفي»

لاعبة كوريا الشمالية تلتقط سيلفي مع لاعبة كوريا الجنوبية

نفت كوريا الشمالية مواجهة الاعبة “كونج أون جونج”، عقوبة الإعدام أو ارسالها إلى معسكر عمل شاق بسبب التقاطها صورة سيلفي مع لاعبة كوريا الجنوبية.

وقالت بيونج يانج أنها تواجه دعاية “سخيفة”، بسبب تقارير الصحف وبعض المواقع الإعلامية عن مواجهة لاعبة كوريا الشمالية “هونج أون جونج” في أولمبياد ريو، الإعدام، موضحين أن كوريا الشمالية إنها لاتنظر إلى كوريا الجنوبية على إنها عدو، بحسب بيونج يانج.

وقالت كوريا الشمالية إنها اقترحت مؤخرًا عقد مؤتمرًا مشتركًا لإحياء الذكرى الـ 71 لتحرير كوريا، ولكن جارتها الجنوبية رفضت،.

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