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إعادة طفل كفيف وشقيقه لذويهما بعد العثور عليهما بمحطة المنيا

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إعادة طفل كفيف وشقيقه لذويهما بعد العثور عليهما بمحطة المنيا إعادة طفل كفيف وشقيقه لذويهما بعد العثور عليهما بمحطة المنيا

محطة المنيا

عثرت شرطة السكة الحديد بالمنيا،علي طفل كفيف، وشقيقه، من ذوي الإحتياجات الخاصة، داخل أحد القطارات المتجه إلي محافظات جنوب الصعيد، وتبين أنهما متغيبان منذ نحو 10 أيام، وأنهما من أبناء محافظة الجيزة، وتم استدعاء أهلهما لاستلامهما.

وتلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بتمكن شرطة السكة الحديد بقيادة العميد رفعت عبد الصمد مأمور القسم، من العثور علي كلاً من “سامح-ح-ا” 15سنة، كفيف وشقيقه “أدهم-ذ-ع” 6 سنوات، من ذودي الإحتياجات الخاصة، وهما أشقاء من الأم، ومبلغ بتغيبهما منذ 10 أيام، وذلك أثناء تواجدهما بأحد القطارات برصيف محطة المنيا، متجة إلي جنوب الصعيد.

وتم التحفظ علي الطفلان، وإستدعاء والديهما وبحضورهما وجها الشكر لرجال شرطة السكة الحديد علي يقظتهم ومجهودهم في إعادتهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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