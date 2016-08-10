أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل إعادة محاكمة «بديع» و14 آخرين فى «أحداث البحر الأعظم» لـ 25 سبتمبر

Google+ Print
تأجيل إعادة محاكمة «بديع» و14 آخرين فى «أحداث البحر الأعظم» لـ 25 سبتمبر تأجيل إعادة محاكمة «بديع» و14 آخرين فى «أحداث البحر الأعظم» لـ 25 سبتمبر

محاكمة بديع في قضة أحداث العدوة – أرشيفية

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و14 آخرين فى قضية “أحداث البحر الأعظم”، لجلسة 25 سبتمبر، لتعذر حضور المرشد ومتهمين آخرين .

تضم قائمة المتهمين كل من: محمد بديع، محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد “هارب”، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا