تأجيل إعادة محاكمة «بديع» و14 آخرين فى «أحداث البحر الأعظم» لـ 25 سبتمبر

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و14 آخرين فى قضية “أحداث البحر الأعظم”، لجلسة 25 سبتمبر، لتعذر حضور المرشد ومتهمين آخرين .

تضم قائمة المتهمين كل من: محمد بديع، محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد “هارب”، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.