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إحالة «مستريح الموسكي» إلى نيابة الأموال العامة

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إحالة «مستريح الموسكي» إلى نيابة الأموال العامة إحالة «مستريح الموسكي» إلى نيابة الأموال العامة

مستريح الموسكي

مراسل «ONA»:

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، البلاغات المقدمة ضد رجل الأعمال إسلام علي والمعروف إعلاميا بـ”مستريح الموسكي”، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه حول اتهامه بالنصب علي عدد من المواطنين ،والاستيلاء منهم على 15مليون جنيه، وأيهامهم بمنحهم أرباحاً ضخمة من خلال العمل في مجال الملابس والأدوات المنزلية.

وأوضح البلاغ أن رجل الأعمال إسلام على شعبان تربطه صلة قرابة مع لواء متقاعد حيث لجأ إليه المتهم قبل هروبه ليتفاوض مع المجني عليهم على جدولة المبالغ المطلوبة وتسديدها للمواطنين في 15 يونيو الماضي، لكن المتهم اختفي في الموعد الذي حدده لتسديد المبلغ واكتشف المجني عليهم مفاجأة أخرى بأن مجموعة محال المتهم التي كانت بمنطقة الموسكي لم تكن ملكه وأنه كان مستأجرًا لها.

تقدم المجني عليهم، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 14868. يطالبون فيه الجهات المختصة، بمنع المتهم من السفر، وأكدوا أنهم فوجئوا بأنه هارب من أحكام صادره ضده بالسجن 26 سنة و3 أشهر وهي إجمالي الأحكام الصادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد.

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