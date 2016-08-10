"العربية للتنمية الإدارية"تنظم المؤتمر العربى للعلاقات العامة 12ديسمبر

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، المؤتمر العربى الدولى الثالث للعلاقات العامة تحت عنوان "آفاق جديدة للتواصل فى عالم عربى متغير- المداخل الفعالة لإدارة التواصل".

وينعقد المؤتمر فى الفترة من 12 وحتى 13 ديسمبر 2013، بأحد الفنادق الكبرى فى شرم الشيخ، حيث يستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين، وبحضور العديد من الشخصيات الهامة والبارزة وممثلى الحكومات والمنظمات العربية والدولية، والقطاع الخاص من مختلف دول العالم.

محاور المؤتمر:

> 1/ نموذج "الدعاية التقليدية" مقابل "المشاركة التفاعلية للحضور".

2/ تأثير كبار المسئولين على وسائل التواصل الاجتماعى، ودور وسائل التواصل الاجتماعى فى بناء جسور الثقة بين المجتمعات (دراسة الحالة).

3/ النماذج الحديثة للعلاقات العامة والتواصل فى الحكومات.

4/ الدبلوماسية العامة (2.0): أفق جديد للتواصل (أفضل الممارسات الإقليمية والدولية).

5/ دور الوعى والمنطق والعاطفة فى الحصول على الرسالة الصحيحة "الجذور المعرفية للتواصل".

6/ التوقعات المنتظرة من التواصل فى أوقات الرخاء وأوقات الشدة.

7/ قصص نجاح وممارسات.

كما تعقد ورشة عمل متخصصة على هامش المؤتمر يوم 14 ديسمبر 2014.

المشاركة فى فعاليات المؤتمر فقط:

> تبلغ رسوم الاشتراك فى المؤتمر 500 دولار أمريكى، ويكون طريق المشاركة بالحضور والمناقشة. كما يمكن المشاركة العلمية بالمؤتمر بتقديم ورقة علمية(بحث-قصة نجاح) فى أحد محاور المؤتمر.

المشاركة فى فعاليات المؤتمر والورشة معا:

> تبلغ رسوم الاشتراك فى المؤتمر والورشة 700 دولار أمريكى، ويحصل مواطنو دولة انعقاد المؤتمر على خصم 50% من رسوم المشاركة.

وتشمل رسوم المشاركة (الحقيبة التدريبية، استراحات الضيافة اليومية، المساعدة فى تأمين الحجز الفندقى بأسعار مخفضة واستخراج التأشيرة)، وتتحمل الجهات الموفدة تكاليف السفر، والإقامة لمنسوبيها فى مدينة شرم الشيخ، وسيحصل المشارك على شهادة حضور المؤتمر موثقة ومعتمدة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية.