حتى الأمريكان.. 6 ملايين أمريكى يشربون ماءً ملوثاً بالمواد الكيميائية

كشف تقرير معاناة ملايين الأمريكيين من مشاكل صحية، نتيجة تعرضهم لمواد كيميائية خطيرة بسبب تلوث مياه الشرب.

وأكد التقرير أن من بين الأمراض التى يتعرض لها الأمريكيون "السرطان وارتفاع مستويات الكولسترول فى الدم"، فضلا عن تعرض الجهاز المناعى للخطر وتعطل الهرمونات.

وأظهر التقرير، أن ارتفاع مستويات المواد الكيميائية التى تعرف باسم "بوليفليوراكى" المشبعة بالفلور، وتتجاوز مستويات السلامة الموصى بها من قبل الحكومة الأمريكية، لنحو 6 ملايين أمريكى سنوياً.

ويعكف الباحثون على دراسة مستويات المواد الكيميائية فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى، خاصة "بياس" PFAS الملوثة للمياه، والتى كثيرا ما تستخدم فى صناعة السماد.