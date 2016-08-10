الفوائد الصحية للأغذية العضوية على الأطفال

قد لا تدرك العديد من الأمهات الفوائد الجمة للأطعمة العضوية على صحة أطفالهن، وبخاصة السنوات الأولى من أعمارهم. فقد أثبتت الدراسات الحديثة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO على احتوائها العناصر الغذائية الذي يحتاجها الجسم فهي مواد غذائية خالية من المواد الحافظة والمحسّنات الصناعية.. حول أهمية هذا الموضوع، تُطلع "سيدتي وطفلك" من أستاذ التغذية العلاجية والعلاج بالطاقة الحيوية الدكتور أكرم رشيد حول أهمية الأطعمة العضوية على صحةالطفل.

- ما هو الغذاء العضوي؟

بداية يجب أن نعرف أن الغذاء العضوي هو مواد غذائية تتم زراعتها من دون استخدام أية مواد مضافة، أو ملونات، أو مواد كيميائية صناعية كالأسمدة والمبيدات الحشرية والهرمونات، أو مواد إشعاعية أو معالجات وراثية بالشكل الذي يتوافق مع معايير البرنامج العضوي الوطني القياسي U.S.D.A



(1) ما الفرق بين الأطعمة العضوية وغير العضوية؟

ليس هناك فرق واسع بين الاثنين، فهما متشابهان جداً حتى في المذاق، كما أن الأغذية العضوية تحتوي عادةً على نفس المقادير الغذائية والفيتامينات والمعادن المتواجدة بالأطعمة غير العضوية، لكنها تحتوي أيضاً على مبيدات أقل ومستوى ضئيل من العقاقير المقاومة للبكتيريا، إلى جانب خلوها من أي مواد أو أطعمة معدلة وراثياً.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأغذية العضوية هي الخيار المفضل للأطفال، ومن بينها:

1) عدم تعرض الأطفال الذين يتناولون الأغذية العضوية إلى أيٍ من المبيدات المتواجدة بالأطعمة التقليدية.

2) انخفاض مستوى الخضروات المحتوية على النترات في الأطعمة العضوية، ولكن من دون القضاء عليها بنسبة 100%، وفقاً للتقارير الطبية تحدث النترات بشكل طبيعي، علماً بأن الزراعة الخالية من استخدام الأسمدة النيتروجينية لا تلغي تركيز النترات.

3) نتائج بعض الدراسات الحديثة التي تفيد بتميز الأغذية العضوية بمستويات غذائية عالية مقارنة بالتقليدية.

4) عدم خضوع الأغذية العضوية للتعديل الوراثي.

5) تتميز الأغذية العضوية بقلة محتواها من المبيدات وبكونها مغذية أكثر، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن بالفواكه والخضروات العضوية نسبة عالية من المواد المضادة للتأكسد مقارنةً بالمنتجات التقليدية.

6) خضوع الأطعمة العضوية للاختبارات والتجارب.

7) تدني خطر الإصابة بأمراض السرطان كسرطان الدم عند تناول الأطعمة العضوية، وقد أوردت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن 60% من مبيدات الأعشاب و90٪ من الفطريات و30٪ من المبيدات الحشرية، تُعد مسببات رئيسية لأمراض السرطان. كما تُعد المزارع العضوية هي الأقل فقداناً لسطح التربة، بل وينتج عنها تلوث أقل مقارنةً بالمزارع التقليدية.

8) تلعب الأغذية العضوية دوراً مساعداً في نمو عقول وأجسام الأطفال الذين يتناولونها، حيث إنهم أقل عرضة لتأثيرات المبيدات مقارنةً بمن يتناولون الأطعمة غير العضوية. علماً بأن الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للسموم مقارنة بالبالغين، فالقليل من المبيدات قد يتركز بصورة كبيرة في أجسامهم ما يتسبب لهم في العديد من الأمراض من أكثرها خطورة سرطان الأطفال.

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