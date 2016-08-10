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معتقدات حول العلاقة بين تشققات البطن ونوع الجنين

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الأربعاء 10-08-2016 13:04

تصيب تشققات البطن أو الخطوط البيضاء التي تظهر على البطن مع تقدم أشهر ألحمل معظم النساء الحوامل، ولكن بعضهن يربطن بين شكل ولون هذه التشققات ونوع الجنين ويتداولن المعتقدات التالية:


• التشققات التي تظهر بشكل عرضي على البطن تعني أن المولود القادم سيكون أنثى.
• التشققات التي تظهر على شكل خطوط طولية تعني أن المولود القادم سيكون ذكراً.
• التشققات التي تميل للاحمرار تعني أن المولود سيكون أنثى.


• التشققات التي تميل إلى اللون البني الغامق تعني أن المولود سيكون ذكراً.
• التشققات التي تظهر حول الثدي والبطن في نفس الوقت تعني أن الحامل ستضع توأماً.
• كبر وزيادة التشققات تعني أن المولود سيأتي بالخير لأهله والرزق لوالده، فيما اعتقدت الجدات أن التشققات في البطن تعني أن وزن المولود سيكون كبيراً، وربما تتعسر ولادة أمه.


" سيدتي نت" سألت الدكتور محمد الوكيل أخصائي النساء والولادة حول سبب ظهور تشققات البطن أثناء الحمل فأشار إلى :


• تصل نسبة النساء اللواتي يصبن بتشققات الحمل في جسمهن وليس في البطن فقط إلى 90%.
• سبب ظهور التشققات هو الزيادة السريعة في وزن الحامل واتساع الرحم ليتسع لنمو الجنين.


• تلعب الوراثة دوراً في كثرة أو قلة التشققات.
• التشققات الحمراء تختفي بعد الولادة بعدة أشهر.


• تظهر أيضاً في منطقة الفخذين والأرداف.
• ليس هناك علاجاً نهائياً لها خصوصاً مع تكرار الحمل والولادة، لأن الندوب تبقى واضحة ولكن لونها هو الذي يختفي.

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سيدتي