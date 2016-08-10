معتقدات حول العلاقة بين تشققات البطن ونوع الجنين

تصيب تشققات البطن أو الخطوط البيضاء التي تظهر على البطن مع تقدم أشهر ألحمل معظم النساء الحوامل، ولكن بعضهن يربطن بين شكل ولون هذه التشققات ونوع الجنين ويتداولن المعتقدات التالية:



• التشققات التي تظهر بشكل عرضي على البطن تعني أن المولود القادم سيكون أنثى.

• التشققات التي تظهر على شكل خطوط طولية تعني أن المولود القادم سيكون ذكراً.

• التشققات التي تميل للاحمرار تعني أن المولود سيكون أنثى.



• التشققات التي تميل إلى اللون البني الغامق تعني أن المولود سيكون ذكراً.

• التشققات التي تظهر حول الثدي والبطن في نفس الوقت تعني أن الحامل ستضع توأماً.

• كبر وزيادة التشققات تعني أن المولود سيأتي بالخير لأهله والرزق لوالده، فيما اعتقدت الجدات أن التشققات في البطن تعني أن وزن المولود سيكون كبيراً، وربما تتعسر ولادة أمه.



" سيدتي نت" سألت الدكتور محمد الوكيل أخصائي النساء والولادة حول سبب ظهور تشققات البطن أثناء الحمل فأشار إلى :



• تصل نسبة النساء اللواتي يصبن بتشققات الحمل في جسمهن وليس في البطن فقط إلى 90%.

• سبب ظهور التشققات هو الزيادة السريعة في وزن الحامل واتساع الرحم ليتسع لنمو الجنين.



• تلعب الوراثة دوراً في كثرة أو قلة التشققات.

• التشققات الحمراء تختفي بعد الولادة بعدة أشهر.



• تظهر أيضاً في منطقة الفخذين والأرداف.

• ليس هناك علاجاً نهائياً لها خصوصاً مع تكرار الحمل والولادة، لأن الندوب تبقى واضحة ولكن لونها هو الذي يختفي.