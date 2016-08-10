أزياء منوعة لكل المناسبات

مع دخول موسم الإجازات تكثر المناسبات المختلفة، وتزداد حاجتك إلى انتقاء أزياء ملائمة لأطفالك، لذلك اخترنا لك هذا العدد تشكيلة أزياء منوعة ما بين الكاجوال والكلاسيك؛ لكي تختاري لأطفالك ما يناسبهم سواء في المدرسة أو النادي وحتى السهرات العائلية، كما حاولنا أن نجمع بين ماركات مختلفة؛ كي نتيح لك المجال في أن تختاري ما يناسبك منها.

من اليمين طفلة ترتدي فستاناً منقوشاً بالأبيض والأسود مع حذاء أبيض وقبعة من Yam Bonpoint.

طفلة ترتدي فستاناً باللون الأزرق بنقوشات ناعمة مع حذاء باللون الرمادي من Okaidi.

طفل يرتدي أفرول جينز أزرق، وتي شيرت أبيض مخططاً مع حذاء رمادي من Okaidi.

من اليسار طفلة ترتدي فستاناً أبيض ناعماً وحذاء باللون الأبيض من Yam Bonpoint.

طفل يرتدي بنطلوناً برتقالياً وتي شيرت أبيض مخططاً وحذاءً باللون الأحمر من Sfera

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