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قرقاش يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن

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قرقاش يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن قرقاش يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن

استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة الدكتور اسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتم خلال اللقاء بحث تطورات الوضع اليمني وآفاق الحل السياسي المستند إلى المبادرة الخليجية وآلياتها وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار 2216.

وأحاط سعادة المبعوث الأممي معالي الوزير بمشاوراته واتصالاته في أعقاب اجتماعات الأطراف اليمنية في الكويت الشقيقة.

وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إن دولة الإمارات مستمرة في دعمها ومساندتها للجهود الدولية المبذولة القائمة وتدعم الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الأساسية.

وأشار معاليه إلى أنه من الضروري أن يستند الحل السياسي إلى القرار 2216 وألا يحيد عنه وأن تكون الآليات الأمنية الأساسية التي تمهد للحل السياسي واضحة ودقيقة.

وأكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات ستستمر في دعم جهود المبعوث الدولي وستسعى إلى طرح الأفكار الإيجابية والبناءة والتي تحقق الأمن والسلام لليمن الشقيق.

وجدد معاليه دعم الإمارات لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومساندتها للحل السياسي المبني على المرجعيات الأساسية.

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