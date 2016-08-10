اعتماد حركة التنقلات والترقيات لضباط مديرية أمن القاهرة

اعتمد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم الأربعاء، حركة التنقلات، والترقيات الداخلية لضباط المديرية “النظام”، بينما لم يتم الانتهاء من حركة ضباط “المباحث”.

ومن أبرز من شملتهم حركة التنقلات والترقيات، تعيين اللواء أحمد حجازي مديرا لإدارة الإعلام والعلاقات بالمديرية، واللواء مراد القطان مديرا لقطاع الشرق، واللواء طارق حسونة مديرا لقطاع الغرب، واللواء نائل ثروت مديرا لقطاع الجنوب واللواء محمود خلاف مديرا لقطاع الشمال.

كما شملت الحركة تغييرات واسعة في صفوف مأموري أقسام الشرطة على مستوى العاصمة لضخ دماء جديدة تضمن تفعيل الأداء الأمني بما يسهم في تحقيق الأمن، والاستقرار بشوارع القاهرة.‎

أ ش أ