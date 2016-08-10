هل يمكن استخدام المكياج أثناء الرياضة؟

تحولت ممارسة الرياضة إلى روتين يوميّ تتبعه أغلبية النساء، لما له من قدرة على منح البشرة شبابها، والجسم والوجه جمالهما. ولكن هذا النظام لا تكتمل مفاعيله الإيجابية إن لم ترافقه عناية خاصّة ببشرتك وشعرك. أمّا إذا كنت من محبّات المكياج وتجدين صعوبة في التخلّي عنه حتى أثناء الرياضة، فسيساعدك هذا الموضوع على معرفة ما هي المستحضرات التي يمكنك استخدامها لمكياج مناسب لساعات الرياضة.

1.غسل الوجه قبل وبعد التمرينات:

إذا كنت تضعين الأساس الثقيل، فمن المستحسن غسل بشرتك قبل التمرينات الرياضية، باستخدام مطهّر معتدل وغسول خفيف خال من الزيوت، كما أنّ من المهم جداً أن تغسلي وجهك جيداً بعد الرياضة مباشرة، إذ إن الزيوت والبكتيريا والعرق تتراكم على البشرة.

2. ترطيب استثنائي للبشرة:

تتعرّضين في فترة الرياضة لضوء النهار أو ضوء الشمس. من هنا، ننصحك بأن تستخدمي مرطّباً خفيف الوزن مع واقٍ من أشعّة الشمس SPF 30. وبعد هذا الروتين، ينصح باستخدام البودرة SPF 50 لتلوين بشرتك وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية. انتبهي، فإن ممارسة الرياضة، تفقد بشرتك المياه بسبب التبخّر، فتصبح جافة، ما يزيد الخطوط والتجاعيد ويُسبّب تعب خلايا الجلد قبل الأوان. بالتالي، يؤدّي ما تقدّم إلى الشيخوخة المبكرة واحتمال انسداد المسامّ.

3.طبّقي الأساس الخالي من الزيوت:

ينبغي أن يكون المكياج الذي تضعينه أثناء ممارسة الرياضة خالياً من الزيوت كي تستطيع بشرتك أن تتنفس، ولا سيما أنّ المنتجات التي تحتوي على الزيوت تميل إلى ضخّ العرق تحت المكياج، مما قد يؤدي إلى تلف مكياجك. يمكنك استبدال الأساس بالمرطّب الملوّن كالـ ب ب كريم أو س س كريم. وإذا كنت تمارسين الرياضة في الهواء الطلق، فاستخدمي واقياً من الشمس ملوّناً بدلاً من الأساس. هذه المنتجات مفيدة جداً، لأنّها تحمي البشرة من الأشعة ما فوق البنفسجية الضارّة وتساعد على ترطيبها.

4.ارفعي وجنتيك:

استخدمي البودرة التي تحتوي على أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم لمنح وجنتيك بعض اللون ورفعهما. هذه المكونات تجعل الصيغة مقاومة للماء، بالإضافة إلى توفير الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية. انتبهي، البودرة التي تحتوي على الزيوت يمكن أن تسدّ المسامّ وتؤذي البشرة.

5.الكونسيلر المناسب لإخفاء الحبوب:

إذا كنت تعانين من مشكلة البثور، فإن بإمكانك استخدام الكونسيلر للتغطية. ومن المستحسن استخدام الكونسيلر الذي يحتوي على حمض الصفصاف، فبهذه الطريقة يمكنك إخفاء وشفاء المنطقة المتضررة في الوقت نفسه.

6.تثبيت المكياج:

عند الانتهاء من وضع المكياج، عليك استخدام الرذاذ؛ فهذه البخاخات تساعد على إبقاء المكياج ثابتاً كما يساعد على ترطيب البشرة الجافة.

7.استخدمي الماسكرا المضادة للماء:

تأكدي دائماً من استخدام الماسكرا المضادة للماء في كلّ مرة تريدين التوجّه فيها إلى النادي الرياضي، إذ إن العرق قد يؤدي إلى زوالها.

8.انتبهي إلى لون أحمر الشفاه:

لا يمكنك التوجه إلى صالة الرياضة بأحمر شفاه واضح، إنما عليك الاكتفاء بوضع لون فاتح وخفيف على شفتيك. لذلك، أفضل اختيار يكون لأحمر الشفاه النيود.

تابعي المزيد من المعلومات حول صحّة بشرتك وجمالها أثناء وبعد التمرينات الرياضية في هذا العدد من مجلة سيدتي، وكوني امرأة متكاملة بجسم صحي وأنوثة جذابة.