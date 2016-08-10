هذه هي سبراي الصيف التي تحتاجين إليها
الأربعاء 10-08-2016 19:54
إذا كنت ترغبين في الحصول على رائحة عطرة ومنعشة طوال الوقت في هذه الأيام الحارة، فعليك باختيار السبراي الأفضل لدوام انتعاشك طوال اليوم. فبعد حمام دافئ تكونين بحاجة إلى سبراي عطر لينعشك طوال اليوم، خصوصاً في هذا الجو الحارّ.
إليك أفضل أنواع السبراي التي تنعشك في هذا الصيف الحارّ:
- Glory Mist You Madly Body Spray: هو من أنواع الصابون المثالية؛ لأنه غني برائحة الفانيليا والمسك التي تشعرك بالانتعاش المباشر والمستمرّ لوقت طويل، كما أنّ رائحة المسك من الروائح القوية والجذابة التي تفضّلها سيدات الخليج.
- The Body Shop Moringa Body Mist: من أفضل رذاذات الجسم التي تتميّز بالاستمرار. فهذا الرذاذ قد يستمرّ إلى أكثر من ستّ ساعات على الجلد، وهو كالعطر تماماً، كما أنّ سعره في متناول الجميع، ومن أفضل المنتجات التي تفضّلها الكثيرات.
- Victoria’s Secret Fantasies Coconut Passion Fragrance Mist: هو من الروائح السحرية التي تشعر من يضعها بالتألق والأناقة، فهو غني برائحة جوز الهند الرائعة المثالية لفصل الصيف مع الفانيليا التي تبهرنا جميعاً برائحتها المميزة مع جوز الهند.
- Hollister Crescent Bay Body Mist: هذا السبراي مختلف عن غيره، فهو غني برائحة البرتقال التي تظلّ معك لفترة طويلة، كما يمكنك استخدامه لتعطير الجسم وتعطير الفراش أيضاً.
- Rituals Happy Mist: من الروائح الاستوائية الجذابة الغنية برائحة جوز الهند والأناناس، فإذا كنت من محبّات رائحة الأناناس، فهذا السبراي هو الأفضل لديك.