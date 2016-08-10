الحجر الأزرق خيارك لإطلالة ساحة ومتوهّجة

ليس هنالك أجمل من أن نكمل إطلالاتنا الأنيقة والرسمية بتصميمات المجوهرات. وطبعاً، هنالك لكلّ فصل نوع خاصّ من المجوهرات ولون خاص أيضاً. وكوننا في فصل الصيف، فاللون الأزرق هو اللون المثالي بالنسبة إلى المجوهرات التي علينا التزيّن بها في سهراتنا الصيفية الناعمة.

شهد الجميلي تعكس جمالها ونجاحها باختيار مجموعة داماس كلاسيكس

ولهذا، قمنا باختيار أجمل تصميمات المجوهرات المصنوعة من الذهبي إلى الأبيض أو الأصفر الصافي والمرصّع بالألماس وبالأحجار الكريمة الزرقاء مثل الياقوت والفيروز. وهذه المجوهرات تعكس لون البحر الصافي، ولون السماء الرحبة.

وقد تنوّعت هذه التصميمات، فمنها العقود الطويلة أو القصيرة حول الرقبة، والأساور الناعمة أو البارزة، والأقراط المتدلّية أو القصيرة، والخواتم الكبيرة أو الصغيرة.

وأجمل التصميمات رأيناها لدى كلّ من "شوبارد" Chopard في مجموعة "ريد كاربت" Red Carpet، كما لدى "بولغاري" Bulgari في مجموعة "ايتاليان غاردنز" Italian Gardens، ولدى "بياجيه" Piaget في مجموعة "اكستريملي بياجيه" Extremley Piaget، ولدى "شوميه" Chaumet في مجموعة ""هورتينسيا فوا لاكتيه" Hortensia Voie Lactés.

بإمكانك أن تختاري اللون الأزرق مع الكثير من ألوان الأزياء مثل الأبيض، أو الكحلي، أو الفضي، أو الأسود، أو غيرها من الدرجات الناعمة والحيادية.

شاهدي المجموعة المميزة التي انتقيناها لك لتتألّقي بأجمل تصميمات المجموهرات الفاخرة المرصّعة بالأحجار الكريمة باللون الأزرق.