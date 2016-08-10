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اكتشفي تفاصيل مجموعة "ماجيسيان" من "كارتييه"

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الأربعاء 10-08-2016 15:00

في عالَمٍ تحوّل فيه دار "كارتييه" الأحجارَ الكريمة الفاخرة والمواد الثمينة إلى إبداعاتٍ من صنع فنانٍ فذٍّ موهوب. الماس والياقوت الأحمر والزمرد والروبليت والبيريل والياقوت الأزرق أو الأخضر... يكمن ذلك في هذه المعجزة التي تتشكّل أمام أعيننا، هذا التدفق الهائل للحياة في واحدةٍ من أروع صورها، وهو كلّ ذلك الفن الذي يتجلّى في مجموعة "كارتييه ماجيسيان" Cartier Magicien.
السرّ هو في التصميم. في الإتقان الحرفي والمهارة والبراعة في حركة اليد وكذلك في دقة الخطوط التي تتكامل شيئًا فشيئًا لتطلق الحركة الكامنة في الأحجار الرائعة وتحرّرها، فتفكّ أسرها وتُضاعف طاقتها المقيّدة، ليبدأ إيقاع الجمال بالاستيلاء على الأحاسيس. فلا حدود بصرية واضحة. جمالٌ يجتذبنا إليه بقوةٍ ويغمرنا فلا نستطيع منه تحرّرًا.
هذه المجموعة هي بمثابة إنجازٍ مذهل لبراعةٍ تقنية لم يسبق لها مثيلًا في ورشات صياغة المجوهرات الفاخرة.

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سيدتي