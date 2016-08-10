كايلي جينر تكمل عامها الـ 19 فهل تستحق لقب أيقونة الموضة؟

أكملت المراهقة الأشهر في العالم والأخت الصغرى لعائلة كاردشيان، كايلي جينر Kylie Jenner عامها الـ 19، وبناء على شهرتها الكبيرة في عالم الموضة والأزياء قررنا أن نستعرض معك أجمل إطلالاتها في الشهور الماضية.

حصلت الشابة كايلي على سمعتها الكبير في مجال الموضة خلال السنتين الماضيتين، حيث أصبحت حديث مجلات الموضة وهوس الشابات الصغيرات حول العالم، كما أصبح أي مصمم يتمنى ظهور أحد تصاميمه على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتأثيرها التجاري الكبير، ولا يمكن أن ننكر أنها تستحق هذه الشهرة كونها الأكثر جرأة وتجدداً في إطلالاتها بين شقيقاتها، إذ تحرص في كل ظهور لها على أن تعطينا لمحة غير مكررة وتنسيقاً جريئاً تعتمده جميع الشابات من بعدها، وأكبر دليل على ذلك العقود الضيقة chokers"" التي أصبحت موضة عالمية بعد أن تألقت بها كايلي مرات عديدة.

نصيحة:

على الرغم من أنها تولي اهتماماً كبيراً بإطلالاتها على السجادة الحمراء إلا أننا نجدها متألقة بالتنسيقات الرياضية البسيطة في الأيام العادية دائماً. فإن أردت أن تمشي على خطى كايلي في الموضة والأزياء فكوني متجددة على الدوام، وابتكري الموضة دائماً وتابعيها باستمرار، أما في الأيام العادية فاختاري التصاميم الرياضية والتنسيقات العصرية لتحصلي على إطلالة بسيطة وعملية في الوقت نفسه.

شاهدي إطلالات كايلي جينر وشاركينا برأيك بها.