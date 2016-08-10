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الأهلي: طوينا صفحة الزمالك.. وبدأنا التركيز لزيسكو

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الأهلي: طوينا صفحة الزمالك.. وبدأنا التركيز لزيسكو الأهلي: طوينا صفحة الزمالك.. وبدأنا التركيز لزيسكو

سيد عبد الحفيظ

مراسل ONA

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على أهمية مباراة زيسكو الزامبي التي تقام مساء الجمعة المقبل في الجولة قبل الأخيرة من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين ولا بديل للأهلي عن الفوز بها، لمواصلة مشواره في البطولة.

وأضاف أن الفريق طوى صفحة مباراة الزمالك في نهائي الكأس من أجل التحضير سريعا لمباراة زيسكو والتي لا تفصلها عن لقاء القمة سوى ثلاثة أيام فقط، مشددا على ضرورة تكاتف جهود الجميع لحسم المباراة التي تمثل خطوة هامة في مشوار الفريق نحو لقب البطولة الأغلى قاريا.

وقال مدير الكرة أن الجميع رأى ما حدث في مباراة نهائي الكأس والتي شهد الكل بأفضلية الأهلي خلالها، لكن في بعض المباريات لا يكون الفوز من نصيب الفريق الأفضل فنيا، مؤكدا أن الأهلي فريق كبير ولا يقف أمام خسارة أي بطولة وسوف يسعى لمواصلة مشواره في دوري أبطال إفريقيا وصولا إلى تحقيق اللقب والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتابع عبد الحفيظ ان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الهولندي مارتن يول عقد إجتماعاً مساء أمس الثلاثاء عقب نهاية تدريبات الفريق ، مع اللاعبين للتأكيد علي أهمية لقاء زيسكو الزامبي في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقياً.

وأوضح أن الجهاز الفني أكد خلال اجتماعه علي ضرورة غلق ملف مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة بنهائي كأس والتفكير في مباراة زيسكو التي تعد الخطوة الأهم في المنافسة من أجل تخطي دور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وشد عبد الحفيظ علي أهمية تلك الاجتماعات لاستعادة الثقة والروح والتركيز فيما هو قادم.

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