مدرب إنيمبا: نستطيع الفوز على الزمالك.. كنا أفضل في اللقاء الأول

يثق بول إيجبوجون مدرب إنيمبا في قدرة فريقه على الفوز على الزمالك الأحد في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، مستشهدا بلقاء الذهاب بين الفريقين.

وقال إيجبوجون لموقع سبور سبورت:"أرضية الملعب كانت غارقة في المياه عندما خضنا اللقاء الأول أمامهم".

وأضاف "لقد سيطرنا على اللقاء، سجلوا هدفا من لاشيء، لم نتوقع أبدا أن يهزوا مرمانا من لا فرصة".

وتابع "هدفنا هو الفوز يوم الأحد حتى نستعيد أمل التأهل إلى نصف النهائي، بإمكاننا فعل ذلك".

ويحل إنيمبا ضيفا على القلعة البيضاء في دور المجموعات، ويحتاج الزمالك للتعادل فقط لكي يتأهل إلى نصف النهائي.

وكان الزمالك قد فاز بلقاء الفريقين الأول في نيجيريا بهدف للاشيء سجله باسم مرسي.