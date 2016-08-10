طبيب الأهلي: سعد سمير جاهز لزيسكو

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن لاعب الفريق سعد سمير بات جاهزا لخوض لقاء زيسكو يونايتد الزامبي يوم الجمعة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار محمود للصحفيين إلى أن اللاعب شارك بشكل طبيعي في مران الثلاثاء وأنه لا يعاني من مشكلة طبية تعيقه عن المشاركة أمام زيسكو.

وكان سعد قد أصيب بجرح قطعي في الوجه أثناء مباراة نهائي كأس مصر يوم الاثنين ضد الزمالك.

وبالنسبة لوليد سليمان، أكد محمود أن حالته تتحسن بعدما تعرض لكدمة قوية في الوتر الوريدي أثناء لقاء نهائي كأس مصر ضد الزمالك.

وأوضح أنه سيخضع لاختبار طبي الخميس للوقوف على مدى ملائمته للمشاركة في لقاء زيسكو.