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دراسة:متبعو الأنظمة الغذائية ينكرون ما يتناولونه من سعرات حرارية بنسبة 50%

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دراسة:متبعو الأنظمة الغذائية ينكرون ما يتناولونه من سعرات حرارية بنسبة 50% دراسة:متبعو الأنظمة الغذائية ينكرون ما يتناولونه من سعرات حرارية بنسبة 50%
(أ ش أ)

كشفت دراسة جديدة أن النهج الذى يتبعه بعض الأشخاص بإنكار ما يتناولونه من سعرات أثناء اتباع النظام الغذائي بات يزداد وينتشر أكثر من أى وقت مضى.

وتشير العديد من الإحصائيات بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن متوسط استهلاك الشخص من السعرات الحرارية يبلغ حوالى 2000 سعر حرارى إلا أن الدراسة الجديدة تشير إلى أنها ربما تصل إلى 3000 سعر حراري.

وقام فريق البحث البريطاني بالبحث في أسباب انخفاض معدلات تناول السعرات الحرارية فى الإحصائيات الحكومية، وخلصوا إلى أن انخفاض تناول السعرات يفسره تقليل الأشخاص وإنكارهم لما يتناولونه من سعرات حرارية.

وأوضح أن الأمر يرجع إلى عدد من العوامل من بينها عدم كشف الناس عن الحجم الحقيقى لاستهلاكهم من السعرات، كما أن الناس يأكلون بشكل متزايد الوجبات الخفيفة خارج المنزل، وهو ما يجعل من الصعب تتبع ما يستهلكونه من سعرات.
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