توصيل الغاز الطبيعي لـ119 ألف عميل و121 مخبزًا بأسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الأربعاء، أن إجمالي العملاء المتعاقد معهم لتوصيل الغاز الطبيعي بمدينة أسيوط وقريتي درنكه ومنقباد ومركز الفتح بلغ حوالي 119 ألف و773 عميلا.

وأوضح الدسوقي، في بيان صادر عنه اليوم، أن شركة الغاز قامت بالتعاقد مع 1945 عميل بقرية منقباد و121 مخبز و405 عميل لأصحاب المطاعم والمحال التجارية لتوصيل الغاز الطبيعي موضحاً إنه جاري دراسة توصيل الغاز إلي المنطقة الصناعية بني غالب الصناعية بقرية منقباد والمنطضة الصناعية بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب .

فيما أضاف ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة إنه تم الانتهاء من دراسة توصيل الغاز لمدينة أسيوط الجديدة بمعرفة هيئة التجمعات العمرانية كما تم توصيل الغاز لـ 2068 عميل بمركز الفتح والتعاقد مع 4310 عميل، وجار استكمال أعمال تنفيذ الخط الرئيسي المغذي للمركز والبدء بتسجيل المتعاقدين.

وأشار إلى أنه جار استكمال أعمال التصميم الخاصة بمحطة ديروط وتمت ترسية أعمال التعديات الخاصة بالمدينة وجاري أيضاً استخراج التصاريح اللازمة من الري والسكة الحديد والطرق لتنفيذ الخط المغذي لمدينة ديروط.

وأوضحت نبيلة علي محمود السكرتير المساعد للمحافظة، أنه جار التنسيق لتوصيل الغاز الطبيعي لمركزي أبوتيج ومنفلوط، كما أنه جار التنسيق لتنفيذ محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي .