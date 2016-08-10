الكشف على 1866 حالة بقافلة علاجية بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 1866حالة، بقرية الفقاعي التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص، خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية، التي نظمتها المديرية يومي 8 و 9 أغسطس الجاري، وذلك في إطار الأهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا والتي تقع في الظهير الصحراوي.

قالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة أسفرت عن الكشف على عدد 201 حالة جراحة و140حالة مسالك بولية و549 حالة أطفال و 318 جلدية و 282 باطنة و63 نساء و199 قلب واوعية دموية و114 أسنان، وأشارت إلي ان القافلة ضمت عدد 9 عيادات متنقلة في كافة التخصصات الطبية المختلفة، إلي جانب معمل تحليل كيميا الدم والطفيليات والموجات الصوتية، ورسم قلب وتثقيف صحى وفحص عشوائي للضغط والسكر وتحويل للمستشفى، للحالات التي تستدعى حالتها الصحية، استكمال علاج أو جراحة أو فحوصات أخرى.