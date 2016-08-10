أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الصحة في ضيافة خالد صلاح على «النهار one»

Google+ Print
وزير الصحة في ضيافة خالد صلاح على «النهار one» وزير الصحة في ضيافة خالد صلاح على «النهار one»

الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان – أرشيفية

يستضيف الإعلامي خالد صلاح، مقدم برنامج على هوى ، المذاع على شاشة النهار وان، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة – في حوار خاص – عقب عودته من الأردن في إطار اللجنة العُليا المشتركة بين البلدين .

ويكشف وزير الصحة – خلال اللقاء – عن تفاصيل الزيارة والتعاون المشترك.

ويتحدث الوزير، عن تطوير المنظومة الصحية للمواطن المصري، وكواليس تطبيق الحجز الإلكترونى لأسرة المرضى بالمستشفيات والإسعاف قريبًا.

ويجيب الدكتور أحمد عماد – خلال اللقاء – عن كيف استطاعت مصر القضاء على قوائم انتظار فيروس سي ؟.. وكيف يمكن مواجهة أزمة الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد ؟.. فضلًا عن مصير قانون التأمين الصحي الجديد، ومتي سيتم تطبيقه ؟.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.