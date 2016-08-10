وزير الصحة في ضيافة خالد صلاح على «النهار one»

يستضيف الإعلامي خالد صلاح، مقدم برنامج على هوى مصر، المذاع على شاشة النهار وان، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة – في حوار خاص – عقب عودته من الأردن في إطار اللجنة العُليا المشتركة بين البلدين .

ويكشف وزير الصحة – خلال اللقاء – عن تفاصيل الزيارة والتعاون المشترك.

ويتحدث الوزير، عن تطوير المنظومة الصحية للمواطن المصري، وكواليس تطبيق الحجز الإلكترونى لأسرة المرضى بالمستشفيات والإسعاف قريبًا.

ويجيب الدكتور أحمد عماد – خلال اللقاء – عن كيف استطاعت مصر القضاء على قوائم انتظار فيروس سي ؟.. وكيف يمكن مواجهة أزمة الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد ؟.. فضلًا عن مصير قانون التأمين الصحي الجديد، ومتي سيتم تطبيقه ؟.