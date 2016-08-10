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تأجيل محاكمة 45 متهمًا بـ«خلية اللجان النوعية» لـ 26 سبتمبر

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تأجيل محاكمة 45 متهمًا بـ«خلية اللجان النوعية» لـ 26 سبتمبر تأجيل محاكمة 45 متهمًا بـ«خلية اللجان النوعية» لـ 26 سبتمبر

متهمي قضية خلية اللجان النوعية – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 45 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية اللجان النوعية” إلى جلسة 26 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل، ومحمد النجدي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين ” قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية، والخرطوش، حيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، ما أسفر عن احتراق 3 سيارات”.

كما أسندت إليهم ” اقتحام محطة وقود إمارات ، وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية، واحتجزوهم في محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوى التانكات، ومن ثم إشعال النار فيها، فضلًا عن حرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، ما أسفر عن حرق 2 سيارة شرطة، و2 سيارة متحفظ عليها بالقسم”.

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