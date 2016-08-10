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سلاحا الجو السورى والروسى يواصلان توجيه ضربات على مقرات المسلحين بحلب

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سلاحا الجو السورى والروسى يواصلان توجيه ضربات على مقرات المسلحين بحلب سلاحا الجو السورى والروسى يواصلان توجيه ضربات على مقرات المسلحين بحلب
دمشق (أ ش أ)

أفاد مصدر عسكرى سورى الأربعاء، بأن سلاحى الجو السورى والروسى يواصلان توجيه الضربات المركزة على مقرات وتجمعات المسلحين جنوب حلب ويقضيان على أعداد كبيرة منهم ويدمران عربات مدرعة ومصفحة بعضها مزود بمدافع ورشاشات.


> ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله أنه تم تدمير مركز قيادة وسيطرة وقاعدة إطلاق صواريخ وقاعدة مضادة للدروع وثلاث سيارات لتنظيم داعش الإرهابى فى دير الزور والقضاء على 17 منهم بضربات سلاحى الجو والمدفعية فى تلة كروم الرشدية، الجفرة، الحويقة والساتر الشرقى لمطار ديرالزور.


> وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش السورى بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أوقعت خسائر كبيرة بصفوف المسلحين ودمرت لهم سيارات مزودة برشاشات ومرابض مدفعية غرب منطقة السعف بريف سلمية فى ريف حماة الشرقى.

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