تخصيص 1700 تذكرة للقاء الأهلي وزيسكو لأبناء السويس

أعلن اللواء مصطفي شحاته مدير أمن السويس، الأربعاء، أنه تم تخصيص 1700 تذكرة للمشجعين من أبناء المحافظة في مباراة الأهلي وزيسكو المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد شحاته، في تصريح اليوم، عدم السماح بمخالفة قواعد الحضور في استاد الجيش بالسويس خلال المباراة، والسماح لحاملي التذاكر فقط بحضور المباراة.

وحذر مدير الأمن من ارتكاب أي مخالفات أو تهديد لحياة المواطنين سواء داخل الاستاد أو خارجه، مضيفًا أنه تم عقد اجتماعات تحضيرية مع مسئولي استاد الجيش بالسويس ومنطقة كرة القدم والقيادات الأمنية استعدادا للمباراة.

أ ش أ