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مدير أمن القاهرة يعتمد حركة التنقلات الداخلية بعد ترقية 4 قيادات

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مدير أمن القاهرة يعتمد حركة التنقلات الداخلية بعد ترقية 4 قيادات مدير أمن القاهرة يعتمد حركة التنقلات الداخلية بعد ترقية 4 قيادات
كتب إبراهيم أحمد

اعتمد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حركة التنقلات والترقيات الداخلية لضباط مديرية أمن القاهرة "النظام"، فيما لم يتم الانتهاء من حركة ضباط "المباحث".

وجاء ترقية اللواء أحمد حجازى لمنصب مدير إدارة الاعلام والعلاقات بالمديرية، أبرز من شملتهم الحركة، والتى شملت ترقية 4 قيادات أمنية لتولى مناصب نائب مدير الأمن لقطاعات العاصمة، وتغييرات واسعة بين صفوف مأمورى الأقسام .

وضمت الحركة، تعيين اللواء مراد القطان مديرا لقطاع الشرق، واللواء طارق حسونة مديرا لقطاع الغرب، واللواء نائل ثروت مديرا لقطاع الجنوب، واللواء محمود خلاف مديرا لقطاع الشمال.

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