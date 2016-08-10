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تأجيل محاكمة متهمي تفجير منزل «قاضي غرفة عمليات رابعة» إلى 24 أكتوبر

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تأجيل محاكمة متهمي تفجير منزل «قاضي غرفة عمليات رابعة» إلى 24 أكتوبر تأجيل محاكمة متهمي تفجير منزل «قاضي غرفة عمليات رابعة» إلى 24 أكتوبر

المستشار معتز خفاجى – أرشيفية

قررت محكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين بتفجير منزل “قاضي غرفة عمليات رابعة “، لجلسة 24 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لعدم حضور المتهمين للمرة الثانية، فيما قررت غريم المتسبب 500 جنيه، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي.

كان المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحال 6 من الإخوان، إلى محكمة الجنايات في واقعة استهداف المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم منها:” الشروع في اغتيال المستشار معتز خفاجى، والانضمام إلى جماعة إرهابية”.

كما أسندت للمتهمين” حيازة المفرقعات، واستعمالها تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض تنفيذ تلك الجرائم”.

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