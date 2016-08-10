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«شردي» يواصل طرح ملف الفساد في صوامع القمح في «يوم بيوم»

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«شردي» يواصل طرح ملف الفساد في صوامع القمح في «يوم بيوم» «شردي» يواصل طرح ملف الفساد في صوامع القمح في «يوم بيوم»

يستضيف الإعلامى محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم

يستضيف الإعلامى محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم، المُذاع على شاشة النهار اليوم، النائب مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق البرلمان في فساد صوامع القمح.

ويناقش اللقاء التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، ويجيب عن تساؤلات منها:” ما هو حجم الفساد الذي توصلت له اللجنة من خلال زياراتها لصوامع القمح ؟.. وهل تعرضت اللجنة لضغوط لوقف عملها في فضح الفاسدين؟ “.

كما يناقش من يتحمل مسئولية توغل الفساد في هذا القطاع ؟.. هل سيتم المطالبة بسحب الثقة من وزيري والزراعة ؟.. وما هي التوصيات التي أقرتها اللجنة لضبط منظومة توريد القمح للصوامع ؟.

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