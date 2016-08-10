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عالمة بلجيكية: الرياضة قادرة على تنشيط خلايا الجسم وحمايتها من الشيخوخة

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عالمة بلجيكية: الرياضة قادرة على تنشيط خلايا الجسم وحمايتها من الشيخوخة عالمة بلجيكية: الرياضة قادرة على تنشيط خلايا الجسم وحمايتها من الشيخوخة
(أ ش أ)

أكدت العالمة البلجيكية آنابيل دوكوتبينى بجامعة لوفان ببلجيكا، أن التمرينات الرياضية تساعد على تنشيط خلايا الجسم وتأخير الشيخوخة .

 

وأشارت دوكوتبينى إلى أن خلايا الجسم تنشط أجزاء من خلايا غطاء الحمض النووى الذى يحمى أطراف الكروموزوم ويحميها من التلف مع تقدم السن، لذلك فإن التمرينات الرياضية التى تساعد على رفع قوة التحمل يمكنها تأخير شيخوخة الأنسجة.

 

وكانت العالمة البلجيكية قد قامت بدراسة على أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما و81 عاما، حيث أظهر البحث أن 45 دقيقة من ركوب الدراجة ساعدت على تنشيط الخلايا وحمايتها من التلف، وهذه التمرينات تشمل الجرى والمشى وركوب الدراجة، وتظهر فائدتها بعد 8 ساعات من الجلوس وعدم الحركة فى المكتب أثناء فترة العمل.
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