رئيس الحكومة الليبية : ليبيا ليست بحاجة لقوات أجنبية على أراضيها

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج الاربعاء أن بلاده ليست بحاجة لقوات اجنبية على الاراضى الليبية لمساعدة القوات التى تقاتل تنظيم داعش، وذلك فى مقابلة مع صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الايطالية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الاميركية كشفت الثلاثاء أن قوات خاصة اميركية موجودة على الارض، وتقدم للمرة الاولى دعما مباشرا للقوات الليبية التى تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية فى منطقة سرت.

وقال السراج فى المقابلة "نحن لسنا بحاجة لقوات اجنبية على الاراضى الليبية" مضيفا "طالبت فقط بضربات جوية اميركية لا بد من أن تكون جراحية جدا ومحدودة فى الزمن والمكان، ودائما بالتعاون معنا".

وتابع المسؤول الليبى "بامكان جنودنا انجاز المهمة وحدهم بعد الحصول على الغطاء الجوى".

وتشن قوات حكومة الوفاق الوطنى حملة عسكرية منذ الثانى عشر من مايو لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الواقعة على البحر المتوسط على بعد 450 كلم شرق طرابلس. وكان مسلحو التنظيم الجهادى سيطروا على سرت منذ يونيو 2015.

وتقوم الطائرات الاميركية بطلب من حكومة الوفاق الوطنى بضرب مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية منذ الاول من اغسطس.

وافادت واشنطن بوست ايضا أن القوات الاميركية تعمل فى ليبيا بالتعاون مع البريطانيين ويتم تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

وحذر السراج من "خطورة" تنظيم داعش "الذى يمكن أن يستخدم كل الوسائل لارسال عناصره إلى ايطاليا واوروبا" مضيفا أنه "لن يفاجأ إذا علم بان مقاتلين من التنظيم اندسوا بين المهاجرين على الزوارق" المتجهة إلى الشواطىء الايطالية.

وكانت ايطاليا اعترفت بحكومة الوفاق الوطنى الليبية وسمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعدها ومجالها الجوى لشن ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش فى ليبيا.

من جهة ثانية قال السراج أنه "يمكن" أن يزور روسيا "قريبا" مشددا على أن حكومته تقيم "علاقات جيدة" مع موسكو.