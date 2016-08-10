ضبط 2000 لتر سولار و400 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى دمياط

قام رجال مباحث تموين دمياط بقيادة المقدم عماد معوض رئيس قسم مباحث التموين والنقيب رامى عبد الخالق، بشن حملة مكبرة بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 2000 لتر سولار مدعم.

أسفرت عن ضبط، عدد من أجولة الدقيق بلدى مدعم استخراج 82 % زنة الجوال 50 كجم بإجمالى 400 كجم داخل مخبز طباقى بدون ترخيص بدائرة قسم دمياط الجديدة .. ملك "عبد الله .ع .ا" 49 عاما ومقيم بدائرة مركز بلقاس ـ دقهلية، وذلك لإعادة بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر .. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5296 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2016م، و(2000) لتر سولار مدعم داخل 2 تانك محمل على السيارة رقم ط د ر 9982 قيادة "أحمد محمد .ر" 37 عاما، سائق ومقيم بكفرالمنازلة دائرة مركز كفرسعد أثناء تواجدها بدائرة قسم دمياط الجديدة، وذلك لإعادة بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5295 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2016م.

كما تم ضبط كمية 100 كجم فراولة معبأة داخل أكياس، وكذلك 20 جركن عصير وجميعها بدون بيانات صلاحية، وذلك داخل سوبر ماركة بدائرة قسم دمياط الجديدة، ملك "أحمد محمد .ح" صاحب سوبر ماركت ومقيم بذات الناحية .. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5170 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2016م. و30 قطعة ملابس مجهولة المصدر داخل محل ملابس بشارع الصعيدى دائرة قسم دمياط الجديدة ملك "س.ع .ا" ومقيمة بذات الناحية، وتحررعن ذلك المحضر رقم 5169 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2016م.

وكذلك كمية (80) كجم دجاج مذبوح ومنظف ومعبأ ماركة أطياب، وكذا 13 كيس لوز مقشر زنة الواحد 500 جرام و5 أكياس لبن مجمد زنة الواحد كيلو جرام وجميعها غير مدون عليها بيانات الصلاحية .. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5171 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2016م، وخروف زنة "23" كجم مذبوح خارج المجزر الحكومى داخل محل لحوم بالمجاورة الرابعة دائرة قسم دمياط الجديدة ملك عادل .ا.ا 23عاما ومقيم بذات الناحية .. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5112 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2016م.