زيكو :«نيمار» لا يصلح قائدًا لمنتخب البرازيل

أنتقد المدرب واللاعب البرازيلي السابق “زيكو ” منح شارة قيادةمنتخب بلاده ،إلى المهاجم “نيمار دا سيلفا”،مؤكدا أنه غير جاهز لتحمل مسئولية أن يكون قائدا لمنتخب “السامبا”.

وقال نجم المنتخب البرازيلي السابق خلال الثمانينيات “نيمار عليه أن يهتم فقط بكرة القدم”.

“زيكو ” الذى حمل من قبل لقب “بيليه الأبيض “،هاجم منتنخب البرازيل الذى بدأ مشواره في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو “ريو 2016” بالتعادل السلبي أمام العراق ،ومن بعده جنوب أفريقيا.

وتابع: “أعتقد أن البرازيل ستفوز على الدنمارك ويمكنها الفوز بالميدالية الذهبية”.