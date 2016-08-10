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طالب يعتدي جنسيًا على طفل في ساقلتة بسوهاج‎

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طالب يعتدي جنسيًا على طفل في ساقلتة بسوهاج‎ طالب يعتدي جنسيًا على طفل في ساقلتة بسوهاج‎

أرشيفية

مراسل – ONA:

اعتدى طالب جنسيًا على طفل عقب استدراجه بطريق فرعي بناحية بني واصل – دائرة مركز ساقلتة .

كان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود بلاغ من “عُمر علي قيس ياسين” 15 سنة – طالب، مقيم بناحية بني واصل – دائرة المركز، بقيام “أحمد مختار أحمد حسين” 19 سنة – طالب، مقيم بذات الناحية، باستدراجه بطريق فرعي، والتعدي عليه جنسيًا، فضلًا عن الاعتداء عليه بالضرب، وإصابته بجروح سطحية بالوجه والقدم اليمني.

وتمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهم – وبمواجهته – أقر بارتكاب الواقعة، معللًا ذلك لسابقة قيام المذكور بالتعدي عليه بالسب والشتم أمام أصدقائه، وبناءً عليه كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1611 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.

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