مصرع مسنة أثناء عبورها شريط السكة الحديد في سوهاج‎

مراسل – ONA:

لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر صدمها بالقطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بناحية بندر البلينا، ما نتج عنه تجاوز القطار رقم 996 “القاهرة – أسوان” لمدة 30 دقيقة .

كان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة البلينا باصطدام قطار بسيدة ببندر البلينا.

وتبين بالانتقال والفحص، اصطدام القطار رقم 996 “القاهرة – أسوان”، بـ”كاملة زكي حنا شنودة” 73 سنة – ربة منزل، مقيمة ببندر البلينا حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما نتج عنه وفاتها، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وهو ما أيدته تحريات إدارة البحث الجنائي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4395 إداري المركز لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.