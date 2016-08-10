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ضبط 1130 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى

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ضبط 1130 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى ضبط 1130 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى
كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمنطقة الموسكى .

 

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات "مستحضرات تجميل وعطور" والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب وبحوزته 1130 عبوة  مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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