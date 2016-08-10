منتخب مصر لليد «رجال» يفوز على السويد بمنافسات أولمبياد ريو 2016

حقق المنتخب المصري لكرة اليد “رجال” فوزًا ثمينًا على نظيره السويدي بنتيجة 26 – 25 في المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية لدورة الألعاب الأوليمبية “ريو دي جانيرو 2016” المقامة حاليا في البرازيل.

قدم المنتخبان المصري والسويدي أداء رائعا خلال شوطي اللقاء وكان الفريق المصري ندا قويا لنظيره السويدي وانتهى الشوط بتقدم السويد بنتيجة 13 – 12.. وفي الشوط الثاني ارتفع أداء منتخب مصر، وتمكن لاعبوه من تعويض الفارق والتقدم في النتيجة 16-15 ثم بنتيجة 23 – 22 قبل أن يتمكن الفراعنة من إنهاء المباراة لصالحهم بنتيجة 26 – 25.

وتألق من صفوف المنتخب المصري محمد سند وعلي زين ويحيى الدرع وإسلام عيسى وأحمد الأحمر وممدوح طه بجانب الحارس محمد فلفل.

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى في الأوليمبياد أمام سلوفينيا بنتيجة 26- 27 فيما سيلعب مباراته الثالثة غدا الخميس أمام المنتخب البولندي في الوقت الذي سيلعب فيه منتخب السويد أمام سلوفينيا.