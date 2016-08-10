هل تتناسب إطلالة ريتشل روي مع أجواء الصيف الحارة؟

تكرر اسم المصممة ريتشل روي Rachel Roy في الفترة الأخيرة بعد الشائعات التي ربطتها بمغني الراب المعروف جاي زي Jay Z، ولكنها عرفت قبل ذلك بتنسيقاتها الجذابة وذوقها المميز.

ظهرت المصممة روي في آخر إطلالاتها بتنسيق عصري يتميّز بالبساطة و الجاذبيّة، حيث اختارت أن ترتدي بنطال أسود يحمل طبعات جميلة ونسّقته بأسوب جميل مع قمبيص برقبة عالية و بلايزر بسيط باللون الأسود، ثم أكملت هذه الإطلالة بحذاء جلدي و حقيبة صغيرة بلون وردي يتماشى مع طبعات بنطالها.

لم تكن إطلالة ريتشل خياراً مثالياً لفصل الصيف على الرغم من أنها كانت جميلة وأنيقة، ففي هذا الوقت تنتشر الإطلالات المنعشة ذات الخامات الخفيفة و التصاميم المريحة.

كيف تقيّمين إطلالة ريتشل روي؟ وهل نجحت في تنسيقها؟