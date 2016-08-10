أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النائب عماد جاد: "وزير الخارجية يتعامل مع وزيرة الهجرة كأنها موظفة عنده"

Google+ Print
النائب عماد جاد: "وزير الخارجية يتعامل مع وزيرة الهجرة كأنها موظفة عنده" النائب عماد جاد: "وزير الخارجية يتعامل مع وزيرة الهجرة كأنها موظفة عنده"
كتب أمين صالح

قال عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك تداخلا واضحا بين اختصاصات وزاراتى "الخارجية" و"الهجرة والقوى العاملة"، متابعا :"الخارجية هى الوزارة الأم، وعندما تم تخصيص وزارة للهجرة، كان يجب على مجلس الوزراء أن يحدد اختصاصات هذه الوزارة".


> أضاف "جاد" فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن وزير الخارجية سامح شكرى، يتعامل مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم و"كأنها موظفة لديه"، وحتى الآن لا يعلم الجميع ما هى اختصاصات وزارة الهجرة تحديدا، لدرجة أن وزيرة الهجرة حينما حضرت إلى البرلمان اشتكت من عدم وجود موظفين لديها، وعدم وجود مقر لها، وتدخل البرلمان وحدد لها ميزانية حتى يكون لها مقر خاص.


> ولفت "جاد" إلى أن نشاط وزارة الهجرة "قد يستفز بعض الوزارات الأخرى، ومن هنا نشأت المشكلة بين وزير الخارجية ووزيرة الهجرة، مما يؤكد ضرورة سرعة إصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد اختصاص كل حقيبة وزارية على حدة".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365