النائب عماد جاد: "وزير الخارجية يتعامل مع وزيرة الهجرة كأنها موظفة عنده"

قال عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك تداخلا واضحا بين اختصاصات وزاراتى "الخارجية" و"الهجرة والقوى العاملة"، متابعا :"الخارجية هى الوزارة الأم، وعندما تم تخصيص وزارة للهجرة، كان يجب على مجلس الوزراء أن يحدد اختصاصات هذه الوزارة".



> أضاف "جاد" فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن وزير الخارجية سامح شكرى، يتعامل مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم و"كأنها موظفة لديه"، وحتى الآن لا يعلم الجميع ما هى اختصاصات وزارة الهجرة تحديدا، لدرجة أن وزيرة الهجرة حينما حضرت إلى البرلمان اشتكت من عدم وجود موظفين لديها، وعدم وجود مقر لها، وتدخل البرلمان وحدد لها ميزانية حتى يكون لها مقر خاص.



> ولفت "جاد" إلى أن نشاط وزارة الهجرة "قد يستفز بعض الوزارات الأخرى، ومن هنا نشأت المشكلة بين وزير الخارجية ووزيرة الهجرة، مما يؤكد ضرورة سرعة إصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد اختصاص كل حقيبة وزارية على حدة".