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الخميس.. انطلاق مشروع «توظيف الشباب في صعيد مصر»

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الخميس.. انطلاق مشروع «توظيف الشباب في صعيد مصر» الخميس.. انطلاق مشروع «توظيف الشباب في صعيد مصر»

أرشيفية

تشهد محافظة الأقصرانطلاق فعاليات مشروع “توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإجتماعي في صعيد ” غداً الخميس ويشارك في تنفيذ المشروع وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة “اليونيدو” وحكومة اليابان.

ويستهدف المشروع،  مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والبناء والتشييد والحرف والصناعات الإبداعية وتدوير المخلفات الزراعية في إطار الجهود المبذولة لدعم ريادة الأعمال والتوظيف في أوساط شباب الصعيد ودعم جهود المصرية في تنويع وتنشيط الاقتصاد المحلى.

كما يدعم المشروع مبادرة البنك المركزي المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والاستثمارات الصناعية والزراعية والخدمية من خلال تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد أجندة واضحة بها بالتنسيق مع البنوك المعنية بالتمويل لدعم القطاع الاقتصادي.

يذكر أن أنشطة المشروع تمتد على مدار العام بمشاركة الجهات الداعمة من القطاعين الخاص والعام على المستويين المركزي والمحلي وتستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال بمنطقة الصعيد.

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