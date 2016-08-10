«الجنايات» تنظر اليوم محاكمة 45 متهما في «خلية اللجان النوعية»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة 45 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية اللجان النوعية”، لحضور المحامين الذين لم يحضروا.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية مما أسفر عن احتراق 3 سيارات، وأسندت إليهم كذلك تهمة اقتحام محطة وقود إمارات مصر وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم في محل بالبنزينة، وحرقوها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوى التانكات ومن ثم اشعال النار فيها، كما حرق المتهمون السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وأسفر الحريق عن احتراق 2 سيارة شرطة، و2 سيارة متحفظ عليها بالقسم، إضافة لتفجير المتهمين برجي كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والآخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك اشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن.