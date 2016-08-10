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"حماة الوطن" بالإسكندرية يضع خططا مستقبلية لمشروعات تخدم الشباب

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"حماة الوطن" بالإسكندرية يضع خططا مستقبلية لمشروعات تخدم الشباب "حماة الوطن" بالإسكندرية يضع خططا مستقبلية لمشروعات تخدم الشباب
الاسكندرية جاكلين منير

قال عمر عوض المسئول الإعلامى لحزب حماة الوطن لـ"اليوم السابع"، إن الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالإسكندرية اجتمعت برئاسة الدكتور محمد نور الدين نائب رئيس الحزب والدكتور محمد زميل أمين التنظيم والمهندس هانى ناصف أمين العضويه ومنال الليثى أمينة المرأة وعدد من أمناء الأمانات العامة وأمناء الدوائر.

وأضاف أن الاجتماع ناقش خطط الحزب المستقبلية، وناقش اللقاء عدة ملفات لتنظيم عدد من المشروعات والأنشطة منها تنظيم دورة تدريبية فى مجال التنمية البشرية تليها عدة دورات فى مجالات مختلفة كذلك تفعيل دور لجنة حماية حقوق المستهلك بالحزب التى يترأسها المهندس جمال زقزوق لمراقبة الارتفاع الجنونى للأسعار خاصة السلع الغذائية من قبل بعض التجار المستغلين كذلك إنشاء مشاريع خاصة للشباب لبيع اللحوم الطازجة بالتعاون مع القوات المسلحة وكذلك تفعيل دورة صيانة الموبيلات التى يتبناها الحزب على مستوى الجمهورية مع توفير فرص عمل بعدد من الشركات الراعية للدورة.

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مصر 365