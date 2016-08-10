بالجدول الزمنى.. 12 خطوة لـ"دايت" مثالى

يعانى كثير من المصريين من السمنة وخصوصًا السيدات، وتسعى كل سيدة جاهدة للوصول للوزن المثالى باتباع أنظمة الرجيم المختلفة وبعناء ودون تحقيق الهدف.. الدكتورة إيمان مدحت أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى، وضعت نظاما لتناول الطعام بدون إرهاق وتعب لتطبيق هذا النظام فى 12 خطوة بسيطة.

أولاً: الساعة 8 صباحًا تناول كوب ماء دافئ على الريق.

ثانيا: الساعة 10 صباحًا تناول كوب لبن خالى الدسم مع 3 تمرات

ثالثًا: الساعة 11 تناول الإفطار

رابعًا: تناول 4 أكواب من الماء

خامسًا: تناول مشروب ساخن بسكر دايت

> الساعة 1 ظهرًا.

سادسًا: تناول خيار وخس وجزرتين الساعة 3

سابعًا: تناول وجبة الغداء الساعة 4 مساء

ثامنًا: شرب 4 أكواب من الماء الساعة 6 مساء

تاسعًا: تناول كوب عصير ليمون بسكر دايت الساعة 7 مساء.

عاشرًا: تناول وجبة العشاء الساعة 9 مساء

إحدى عشر: تناول مشروبا ساخنا بسكر دايت الساعة 10 مساء.

اثنا عشر: أكل شوربة خضار الساعة 11 مساء.