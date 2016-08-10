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"التعليم": عدم ذكر مبارك بكتاب التاريخ وضع مؤقت ينتهى بتأليف منهج جديد

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"التعليم": عدم ذكر مبارك بكتاب التاريخ وضع مؤقت ينتهى بتأليف منهج جديد "التعليم": عدم ذكر مبارك بكتاب التاريخ وضع مؤقت ينتهى بتأليف منهج جديد
كتب محمود طه حسين

قال الدكتور حازم راشد مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية بوزارة التربية والتعليم، إن لجنة مراجعة كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى للعام الدراسى المقبل، لم تتطرق لسيرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك سلبا أو إيجابا ، فيما يتعلق بدوره فى حرب أكتوبر 1973، موضحا أن اللجنة عملت على تعديل وتغيير الجزء الأخير من الكتاب والخاص بثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف الدكتور حازم راشد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ما ورد ذكره فى كتاب التاريخ حول حرب 73 والأشخاص شاركوا بالحرب، وضع قائم فى الكتاب منذ أحداث ثورة 25 يناير نظرا لما شهدته تلك الفترة من زخم سياسى ، قائلا: كتب التاريخ بها مشكلات كثيرة منذ فترة، وجارى تأليف منهج جديد، حيث تم الانتهاء من أدلة التأليف طبقا للشروط العلمية".

وأوضح مدير مركز المناهج، أن الوضع الموجود فى كتاب التاريخ، مؤقت وينتهى بتأليف منهج جديد خلال العام الدراسى 2017،2018، لافتا إلى أن لجنة التطوير أجرت للكتاب "جراحة عاجلة"، لتنقيحه من الأخطاء اللغوية أو التاريخية.

 

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