"الكهرباء": 24.5 مليون مواطن يحصلون على دعم شهرى قدره 23.5 مليار جنيه

كشفت المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتطوير الأداء و الاتصال السياسى، أن عدد المستهلكين الذين يعدون من الطبقة المتوسطة و محدودى الدخل، يبلغ عددهم 24.5 مليون مواطن، ويحصلون على دعم شهرى قدره 23.5 مليار جنيه.

وأضافت "مشالى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة رفع الدعم، التى أعدتها وزارة الكهرباء و أقرها مجلس الوزراء، ستوفر للدولة 18 مليار جنيه شهرياً يمكن توجيهم فى استثمارات أخرى لصالح المواطن مثل الصحة و التعليم و الإسكان، لافتة إلى أن الدعم الذى ستقدمه الدولة شهرياً فى مجال الكهرباء سيبلغ 30 مليار جنيه.



> وجاء عدد مستهلكى الشرائح و الدعم الذى يحصلون عليه كالآتى:

-الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات،عددهم 4 ملايين و يحصلون على دعم مليار 500 مليون جنيه شهرياً.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات عددهم 3 ملايين و200 ألف و يحصلون على 2 مليار جنيه دعم شهرى.

- الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات،عددهم 9 ملايين مواطن و يحصلون 9 مليار جنيه دعم.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات،عددهم 8 ملايين و300 ألف و يحصلون على دعم 11 مليار جنيه.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ،عددهم 3 ملايين و400 ألف و يحصلون على 6 مليارات جنيه دعم.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات، عددهم 287 ألف مواطن و يتم دعمهم بـ 491 مليون جنيه.

- الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم.